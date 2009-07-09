Тимошенко змінила директора Одеської опери

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО за пропозицією колективу Одеського національного академічного театру опери і балету призначила народного артиста України, професора Одеської державної музичної академії ім. А.Нежданової Анатолія ДУДУ новим виконувачем обов’язки директора театру.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, колишній керівник театру Сергій ПРОСКУРНЯ буде переведений на іншу роботу.

Ю.ТИМОШЕНКО ухвалила таке рішення за результатами зустрічі з представниками колективу Одеського національного академічного театру опери і балету на їх прохання. Представники колективу просили прем’єр-міністра втрутитися у ситуацію в Одеському національному академічному театрі опери та балету та призначити керівником театру людину, яка користується авторитетом в колективі, має музичну освіту та визнання аудиторії.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО видала розпорядження Міністерству фінансів про фінансування Одеського національного академічного театру опери та балету згідно із наявним статусом - національний.

Глава уряду під час зустрічі з представниками колективу Одеського національного академічного театру опери і балету наголосила, що всі урядовці вболівають за те, щоб театр нормально працював. “Коли я почула про всі ці проблеми, я просто згадала, що вашою “Кармен” захоплюється весь світ і треба щось зробити, щоб ви і надалі спокійно цю роботу робили”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Новопризначений в.о. керівника театру А.ДУДА та його колеги подякували за розуміння та швидке вирішення проблеми і пообіцяли якомога скоріше відновити репертуар театру, аби гідно зустріти 200-річчя Одеського національного академічного театру опери і балету, яке святкуватимуть у наступному році, зазначили в Кабміні.