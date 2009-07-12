У Криму блискавка вбила рибалку
14:19, 12 липня 2009Разное
1264 0
Інформація МНС
На сході Криму в результаті удару блискавки загинув рибалка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.
Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні ввечері.
“Житель села Завітне, 1958 року народження, що рибалив під час грози, потрапив під удар блискавки», - уточнили в МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter