У Криму блискавка вбила рибалку

На сході Криму в результаті удару блискавки загинув рибалка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні ввечері.

“Житель села Завітне, 1958 року народження, що рибалив під час грози, потрапив під удар блискавки», - уточнили в МНС.