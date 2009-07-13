У Грузії автобус впав у прірву

У Грузії автобус, що перевозив близько 30 пасажирів у віці від 15 до 23 років, що прямували у літній табір відпочинку "Патріот", зірвався з 40-метрової висоти у прірву в районі перевалу Накірала.

Як повідомляє NEWSru, за попередніми даними, загинула одна людина, інші пасажирів одержали травми різного ступеня.

Водночас портал Грузія Online повідомляє про трьох загиблих. Травми різного ступеня одержали 15 дітей.