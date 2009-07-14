У Святогірській Лаврі під час розкопок знайшли мощі першого настоятеля

У місті Святогірськ Донецької області під час розкопок у Свято-Успенській Святогірській Лаврі виявлено мощі першого настоятеля Святогірської Пустині архімандрита Арсенія (Митрофанова) і мощі його сподвижника преподобного Ісаакія (Головіна).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату, розкопки на території Лаври велися з благословення її намісника єпископа Арсенія братією Всіхсвятського скиту для виявлення братських поховань на Всіхсвятському цвинтарі і встановлення на могилах хрестів.

Під час розкопок прямо за вівтарем Всіхсвятської церкви, на глибині близько метра, братією було виявлено цегляне склепіння. Розібравши його, братія побачила невеликий дерев`яний ящик, загорнутий у тканину, на дні якого була скляна пляшка з листком паперу, закрита корком. Листок паперу, датований ймовірно 1925 роком, містив текст про те, що «…милостию Божиею здесь погребены останки Всечестнейшаго Настоятеля Архимандрита Арсения перваго по возобновлении обители».

Автор записки, настоятель Всіхсвятської церкви ігумен Михайло, повідомляв, що Архімандрит Арсеній був похований у скелі поблизу храму, проте в квітні 1923 року останки «кимось були викинуті під скелю». За свідченням ігумена Михайла, він попросив паламаря іподиякона Никона зібрати мощі Архімандрита Арсенія, які потім були поховані «в чтимой могилке подвижника и прозорливца иеромонаха Исаакия»..

Після виявлення мощів архімандрита Арсенія і прочитання записки, братія приступила до пошуку мощів преподобного Ісаакія. Значно глибше домовина з його мощами була знайдена. Мощі святих преподобних Арсенія і Ісаакія були покладені в домовину й перевезені до ризниці. Невдовзі мощі буде покладено в Успенському соборі для загального поклоніння, відзначили в прес-службі Донецької єпархії.

Довідка УНІАН. Преподобний Арсеній, архімандрит Святогірський (у миру Олексій Якович Митрофанов) народився в 1805 році в місті Лівни Орловської губернії. З благословення великого старика і сподвижника преподобного Серафима Саровського, в 1832 році Олексій Митрофанов вирушив в Соловецький монастир, де жив до квітня 1833 року. У 1842 році відбулося знайомство батька Арсенія з благочестивим подружжям Потьомкіних, власниками Святогірського маєтку в Харківській губернії. За їх клопотанням у 1844 році він став першим настоятелем відроджуваної стародавньої Святогірської обителі. За історичними свідченнями, відтоді почався розквіт обителі. За короткий час в обителі було збудовано багато будівель і храми, відкриті майстерні і крамниці, відновлено стародавні церкви і печери.

Помер архімандрит Арсеній 12 жовтня 1859 року. За заповітом його був поховано в печерах Святогірської скелі. Згодом поблизу його могили було створено печерну церкву. Перед закриттям Святогірської обителі в 1922 році мощі архімандрита Арсенія перепоховано в невідомому до цього часу місці.