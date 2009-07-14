Тимошенко зустрілася з головами конфесій (фото)

05:52, 14 липня 2009
Разное
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Говорили про газ, воду, землю, візи

Рада церков просить прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО дати дозвіл не застосовувати аукціони при наданні землі під будівництво нових храмів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Ради церков до прем`єр-міністра, яке було озвучене сьогодні на зустрічі з главою уряду в Кабінеті міністрів.

Рада церков також просить уряд при розробці закону про повернення церквам культових споруд передбачити норму про заборону приватизації і продажу релігійних споруд, які раніше належали церквам, а нині перебувають у державній або комунальній власності.

На думку представників Ради церков, для забезпечення ефективної діяльності релігійних організацій необхідно на законодавчому рівні затвердити Концепцію про державно-конфесійні відносини, котра надалі має стати основою нової редакції закону про свободу совісті і віросповідання.

Головний муфтій України шейх Ахмед Тамім вітається із прем’єр-міністром

Заступник голови Конференції єпископату Римо-Католицької Церкви в Україні, єпископ Маркіян Трофим’як і перший віце-прем’єр-міністр України Олександр Турчинов

Патріарх УПЦ КП Філарет і заступник голови Конференції єпископату Римо-Католицької Церкви в Україні, єпископ Маркіян Трофим`як перед початком спільного засідання Ради церков України і представників уряду в Кабінеті Міністрів

Митрополит Української автокефальної православної церкви Мефодій (Кудряков) і президент Синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви Андрій Гамбург

Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх і Патріарх УПЦ КП Філарет

Головний муфтій України шейх Ахмед Тамім

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет

Глава Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви, архієпископ Григоріс Бунатіян

Рада церков також просить Кабмін надати право релігійним організаціям створювати навчальні заклади з державною реєстрацією, а також спростити порядок державної реєстрації релігійних організацій за рахунок впровадження принципу «єдиного вікна».

Рада церков просить уряд дозволити передачу в оренду майна державної власності для надання соціальних послуг малозахищеним верствам населення.

Крім того, представники релігійних організацій і церков просять уряд встановити для релігійних організацій тарифи на природний газ, а також на гарячу і холодну воду на рівні тарифів для населення, а тарифи для опалення приміщень для проведення богослужінь – на рівні тарифів для некомерційних організацій.

У зверненні наголошується на доцільність введення безвізового режиму для іноземних проповідників, які приїздять в Україну для проведення богослужінь.

Фото Сергія Светлицького і Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

 

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