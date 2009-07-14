Видавці проти кримінального покарання за "аморалку"

20:21, 14 липня 2009
Разное
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Українська асоціація видавців періодичної преси (УАВПП) виступає проти намірів Верховної Ради ввести кримінальну відповідальність за порушення законодавства про суспільну мораль.

Про це йдеться у заяві УАВПП, текст якої має УНІАН.

За інформацією УАВПП, 9 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо захисту суспільної моралі), зареєстрований за № 1340 15 травня 2008 року.

"Зазначений закон не може бути прийнятим з огляду на те, що оперує недосконалою термінологією Закону України «Про захист суспільної моралі». У разі прийняття вищезазначеного закону, під загрозою кримінальної відповідальності опиняться редактори та журналісти чоловічих й жіночих газет та журналів, а також таблоїдів, масових розважальних видань. Таким чином набуття чинності змін до ККУ означає закриття цілих сегментів ринку друкованих видань", - зазначають в Українській асоціації видавців періодичної преси.

З цього приводу УАВПП звернулася до голів профільних комітетів Верховної Ради, Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення, а також голів парламентських фракцій.

В асоціації вважають, що ухвалені у першому читанні зміни до Кримінального кодексу не відповідають задекларованим завданням, а саме боротьбі з дитячою порнографією, натомість прийняття такого закону поставить поза законом цілі сегменти видавничого бізнесу.

Саме тому УАВПП протестує проти ухвалення цих змін до Кримінального кодексу і закликає видавців підтримати зазначений протест та висвітлювати дану проблему на своїх сторінках, аби не допустити знищення ЗМІ під гаслом «захисту моралі».

 

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