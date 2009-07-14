4 з 20 постраждалих в аварії в Криму - у тяжкому стані

Четверо із двадцяти постраждалих при зіткненні мікроавтобуса і легкового автомобіля в Криму перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН по телефону співробітниця Республіканського центру медицини катастроф у Сімферополі.

«Тяжких четверо: один українець, двоє з Білорусі і один з Росії», - сказала співрозмовниця агентства, додавши, що один з чотирьох осіб знаходиться в травматології, троє - в реанімації.

Стан решти постраждалих оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Російські діти - в задовільному стані.

Троє з 20 осіб отримали в ДТП легкі травми і перебувають на амбулаторному лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, близько 7-ї години ранку 14 липня в районі кримського села Донське автомобіль ВАЗ-2101, водій якого вирішив піти на обгін вантажівки, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в мікроавтобус «Мерседес».

Водій ВАЗа загинув на місці аварії, один з пасажирів «легковика» помер в лікарні. Загиблі - громадяни України, кримчани.

У ДТП постраждали двоє пасажирів машини і вісімнадцять пасажирів маршрутки. Серед постраждалих: 10 громадян Росії (серед них - 5 дітей), 5 білорусів і 5 українців.