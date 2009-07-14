Мати дітей Джексона одержить за них ще 4 млн. дол.

Колишня дружина Майкла Джексона Деббі РОУ відмовилася від своїх материнських прав на двох старших дітей співака.

Як пише 14 липня газета The New York Post, за це сім`я покійного музиканта виплатить жінці 4 млн. дол. відступних.

М.Джексон був одружений з медсестрою Д.РОУ з 1996 по 1999 рік. Від цього шлюбу в нього залишилися син Прінс Майкл-молодший і донька Періс Майкл Кетрін, яким зараз по 12 і 11 років. Третя дитина – 7-річний Прінс Майкл II – був народжений від сурогатної матері, ім`я якої не розголошується, передає Lenta.ru.

Після розлучення із співаком Д.РОУ повністю передала права виховання дітей М.Джексону. За це їй було одноразово виплачено 8 млн. дол. і ще п`ять наступних років вона одержувала від сім`ї ДЖЕКСОНІВ по 900 тис. доларів.

У 2001 році, коли співака звинуватили в сексуальних домаганнях до неповнолітніх, Д.РОУ намагалася відновити батьківські права, проте невдовзі знову відмовилася від них за компенсацію в 4 млн. дол. і будинок за 900 тис. дол.

Після раптової смерті М.Джексона права опікунства над його дітьми були тимчасово передані його матері Кетрін ДЖЕКСОН, але Д.Роу вкотре пред`явила свої претензії на дітей. Остаточне рішення щодо опікунства суд Лос-Анджелеса повинен прийняти 20 липня.