Мати дітей Джексона одержить за них ще 4 млн. дол.

23:41, 14 липня 2009
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O tempora, o mores

Дебби РОУ, Майкл Джексон
Колишня дружина Майкла Джексона Деббі РОУ відмовилася від своїх материнських прав на двох старших дітей співака.

Як пише 14 липня газета The New York Post, за це сім`я покійного музиканта виплатить жінці 4 млн. дол. відступних.

М.Джексон був одружений з медсестрою Д.РОУ з 1996 по 1999 рік. Від цього шлюбу в нього залишилися син Прінс Майкл-молодший і донька Періс Майкл Кетрін, яким зараз по 12 і 11 років. Третя дитина – 7-річний Прінс Майкл II – був народжений від сурогатної матері, ім`я якої не розголошується, передає Lenta.ru.

Після розлучення із співаком Д.РОУ повністю передала права виховання дітей М.Джексону. За це їй було одноразово виплачено 8 млн. дол. і ще п`ять наступних років вона одержувала від сім`ї ДЖЕКСОНІВ по 900 тис. доларів.

У 2001 році, коли співака звинуватили в сексуальних домаганнях до неповнолітніх, Д.РОУ намагалася відновити батьківські права, проте невдовзі знову відмовилася від них за компенсацію в 4 млн. дол. і будинок за 900 тис. дол.

Після раптової смерті М.Джексона права опікунства над його дітьми були тимчасово передані його матері Кетрін ДЖЕКСОН, але Д.Роу вкотре пред`явила свої претензії на дітей. Остаточне рішення щодо опікунства суд Лос-Анджелеса повинен прийняти 20 липня.

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