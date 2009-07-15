У Херсоні «КамАЗ» на смерть збив молоду жінку.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

ДТП сталося 14 липня о 14.45. 25-річна жінка раптово вибігла на дорогу поза зоною пішохідного переходу і потрапила під вантажівку. Вона загинула на місці події. Особа загиблої встановлюється.