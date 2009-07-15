У Херсоні «КамАЗ» на смерть збив молоду жінку
09:59, 15 липня 2009Разное
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Особа загиблої встановлюється
У Херсоні «КамАЗ» на смерть збив молоду жінку.
Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
ДТП сталося 14 липня о 14.45. 25-річна жінка раптово вибігла на дорогу поза зоною пішохідного переходу і потрапила під вантажівку. Вона загинула на місці події. Особа загиблої встановлюється.
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