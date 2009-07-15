ДТП на Вінничині: троє загиблих, п'ятеро поранених

На Вінниччині внаслідок зіткнення двох легковиків загинули троє і травмовано 5 осіб

У Вінницькій області на автошляху Бар – Вінниця внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло троє осіб, ще п’ятеро з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього за добу на території країни зареєстровано 113 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 17 і травмовано 168 осіб.