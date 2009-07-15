Нічний клуб спалахнув удень

Сьогодні вдень у Херсоні горів нічний клуб «Космо».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Головного управління МНС в Херсонській області, повідомлення про пожежу надійшло близько 13.00. Жителі Таврійського мікрорайону міста повідомляли, що вже півгодини горить нічний диско-бар “Космо”.

Завдяки оперативним діям пожежників о 14.00 пожежу на площі близько 300 квадратних метрів було локалізовано, а через годину ліквідовано. Для ліквідації пожежі було задіяно близько 50 осіб особового складу та спецтехніка.

Попередня причина займання – розігрівання бітуму на покрівлі закладу. Сума збитків встановлюється.