На Миколаївщині потонули дві сестри

На Миколаївщині потонули дві дівчинки - рідні сестри.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Миколаївській області, подія сталась вдень 16 липня на березі річки Південний Буг в селі Кам‘яна балка Первомайського району.

9-річна Ліда, учениця 4-го класу місцевої школи, та її 16-річна сестра Юлія, студентка першого курсу професійного технічного училища, пішли купатися на річку. Річка в тому місці бурхлива, з численними вирами, зворотною течією, але не глибока, до двох метрів.

Того дня місцевий рибалка, який ловив рибу із спеціально обладнаного місця біля берега, метрів за 300 від дівчат, побачив, що вони потребують допомоги. Чоловік стрибнув у свій човен та поплив до них. На жаль, коли він достався місця, на поверхні вже нікого не було. Рибалка почав пірнати і невдовзі знайшов старшу сестру, а трохи згодом і молодшу. Дівчинки були вже мертві. Чоловік доставив обидва тіла до берега, та побіг до села по допомогу.

До місця трагедії прибула слідчо-оперативна група районного відділу МВС та оперативна група райвідділу ГУ МНС. Тіла дівчат для встановлення остаточної причини загибелі направлено до моргу центральної районної лікарні.

Обидві дівчинки, мешканки Кам’яної балки, жили зі своєю бабусею, яка була їх опікуном. Батька та мати дівчат було позбавлено батьківських прав через психіатричну хворобу.

За словами начальника Головного управління МНС України в Миколаївській області Миколи ПОСТУПАЛЬСЬКОГО, лише за липень в Миколаївській області на воді загинуло 15 осіб, з яких 4 дітей, а всього з початку року вода забрала життя 55 осіб, серед яких 12 дітей. Для стабілізації обстановки головним управлінням створено штаб, який працює цілодобово, і один з головних напрямків якого - попередження загибелі людей на воді.