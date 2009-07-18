Автосалон дарує покупцям пікапів автомати Калашникова

Автосалон пропонує клієнтам, які купили пікап, в подарунок автомат Калашникова АК-47. Як повідомив телеканал Fox News, у такий незвичний спосіб власник автосалону в невеликому місті Батлер (штат Міссурі) на Середньому Заході США Марк Мюллер вирішив підняти рівень продажів своєї компанії.

За його задумом, за часів кризи і різкого падіння попиту на нові автомобілі зацікавити простого американця купити собі новий, а може і ще один, пікап можна за допомогою іншої вічної американської цінності - зброї. Акція починається в серпні, про її тривалість не повідомляється.

Мюллер пояснив телеканалові, що не вручатиме покупцеві автомат разом з ключами від пікапа, а просто віддасть йому ваучер на 450 доларів (саме стільки коштує легально доступна модифікація АК-47 в США) на покупку зброї в спеціальному магазині.

"Клієнт після того, як одержить ліцензію на цей вид зброї, піде в збройовий магазин і придбає автомат сам, сплативши за нього ваучером", - сказав Мюллер, висловивши впевненість в тому, що люди зацікавляться його пропозицією.

Хоча автосалон заявляє, що дарує покупцям АК-47, ваучером можна сплатити будь-яку іншу покупку в збройовому магазині.

Подібна акція - не перша в історії автосалону. Раніше власник магазина підвищував рівень продажів роздачею покупцям ваучерів на покупку пістолетів.

РІА "Новости"