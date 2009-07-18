У Запоріжжі горіла лікарня: евакуйовіні 53 людини
11:39, 18 липня 2009Разное
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На щастя обійшлося без жертв
17 липня о 18.30 у Запоріжжі у будівлі обласної багатопрофільної лікарні в ординаторській внаслідок замикання електропроводки спалахнула пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 19.00 відділенням Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано.
Жертв і постраждалих немає.
З поверху на свіже повітря були виведені 53 особи (43 хворих та 10 медичних працівників).
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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