У Запоріжжі горіла лікарня: евакуйовіні 53 людини

17 липня о 18.30 у Запоріжжі у будівлі обласної багатопрофільної лікарні в ординаторській внаслідок замикання електропроводки спалахнула пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 19.00 відділенням Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

З поверху на свіже повітря були виведені 53 особи (43 хворих та 10 медичних працівників).

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.