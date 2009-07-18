На Чернігівщині в ДТП загинуло шестеро осіб
21:51, 18 липня 2009Разное
2009 0
Джип на швидкості врізався в дерево
Вночі 18 липня внаслідок ДТП у Носівському районі Чернігівської області внаслідок ДТП загинули шестеро осіб.
Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Чернігівській області, жертвами аварії стали 47-річний водій джипа “Chery Tiggo”, його 24-річний та 21-річний сини, їхній 19-річний товариш з 20-річною подругою, а також 18-річна дівчина.
Як встановило слідство, автомобіль на великій швидкості з’їхав на обочину та врізався у дерево і спалахнув.
Порушено кримінальну справу, ведеться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter