На Чернігівщині в ДТП загинуло шестеро осіб

Вночі 18 липня внаслідок ДТП у Носівському районі Чернігівської області внаслідок ДТП загинули шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Чернігівській області, жертвами аварії стали 47-річний водій джипа “Chery Tiggo”, його 24-річний та 21-річний сини, їхній 19-річний товариш з 20-річною подругою, а також 18-річна дівчина.

Як встановило слідство, автомобіль на великій швидкості з’їхав на обочину та врізався у дерево і спалахнув.

Порушено кримінальну справу, ведеться слідство.