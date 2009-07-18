Крижаний бар як засіб боротьби із спекою

Бар, зроблений цілковито з криги, відкрився на головній і найпрестижнішій торговельній вулиці Гіндза японської столиці у відповідь на спеку, яка запанувала цього тижня, повідомляє кореспондент РІА “Новости”.

У закладі з криги зроблені не тільки стіни, а й барна стійка, столи, стільці. Сам бар рясно прикрашений крижаними інсталяціями.

У барі підтримується температура мінус п`ять. Тому відвідувачам біля входу видають пальто з капюшоном і рукавички. Останні стануть в нагоді, коли офіціант принесе напої - стакани теж зроблені з криги.

Відвідини бару, включно з орендою пальта і рукавичок, одним напоєм і крижаним стаканом, який можна забрати додому, коштують близько 37 доларів.

Цього тижня в Токіо після закінчення сезонних дощів встановилася по-літньому гаряча погода. Двічі був побитий температурний рекорд. У день найбільшої спеки повітря в тіні прогрілося до плюс 34 градусів.