Через зіткнення суден перекрили протоку Босфор

Влада Туреччини в середу вранці повністю відмінила навігацію суден Босфором через зіткнення в протоці російського суховантажного судна "Волгодон-213" із турецькою баржею "Кануй".

Як передає РБК, головне управління пошуково-рятувальних робіт департаменту з морських питань Туреччини повідомило, що у вівторок ввечері російське суховантажне судно "Волгодон-213" зіткнулося з понтоном, що використовується для прокладання транспортного тунелю через протоку.

При цьому управління стверджує, що суховантажне судно не взяло на борт місцевого лоцмана, як того вимагають правила навігації. В район аварії направлені буксири управління берегової охорони й порятунку. Постраждалих у результаті інциденту немає.