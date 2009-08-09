Профспілки вимагають обмежити висоту підборів

Представники Конгресу британських профспілок виступили з пропозицією законодавчо обмежити висоту підборів, які жінки можуть носити на роботі, пише The Daily Telegraph.

Профспілкові діячі (як зауважує видання, більшість з них - чоловіки) стурбовані тим, що регулярне носіння високих підборів призводить до різних захворювань і травм голеностопу. За даними профспілок, через такі захворювання британці щороку пропускають два мільйони робочих днів. "Підбори можуть мати гламурний вигляд на червоній доріжці, але абсолютно неприйнятні в повсякденній робочій обстановці", - йдеться в заяві конгресу.

Особливе обурення представників профспілки викликає те, що в деяких компаніях каблуки є частиною дрес-коду. Особливо це стосується підприємств роздрібної торгівлі, працівниць яких часто примушують щодня носити високі підбори.

На думку профспілкових діячів, висота підборів, які жінки носять на роботу, не повинна перевищувати чотирьох сантиметрів, а якщо робота пов`язані з перебуванням на ногах протягом тривалих проміжків часу - двох сантиметрів. При цьому основа підборів має бути широкою: "шпильки" видаються профспілкам найбільш шкідливими.

Видання додає, що член британського парламенту Надін Дорріс розкритикувала ініціативу профспілок, заявивши, що якби в законодавчих зборах заборонили високі підбори, із своїм зростом близько 160 сантиметрів вона б загубилася серед парламентаріїв-чоловіків.

Лента.ру