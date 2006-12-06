Україна, як і раніше, горить

За минулу добу в Україні було зареєстровано 128 пожеж, у тому числі у житловому секторі 83 пожежі, на яких виявлено тіла 13 загиблих.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, крім цього, виникло 5 пожеж на підприємствах та 8 - на транспорті. Вогнем знищено 24 будівлі, 4 одиниці автотракторної техніки та 4,6 тонни кормів. Орієнтовні збитки від пожеж становлять 924,7 тис. грн., з яких 222,5 тис. грн. - прямі.