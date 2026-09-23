Волинянка знайшла десять грибів-велетнів, один з 'трофеїв' важив понад кілограм

На Волині жителька села Залізниця Оксана Стріла під час походу до лісу знайшла одразу десять величезних грибів, вага одного з них становила понад кілограм.
Як пише "Нове життя" - новини Любешівщини", спочатку жінка натрапила на п’ять грибів, які росли поруч. Згодом неподалік вона виявила ще одну групу з такою ж кількістю. Серед знахідок були справжні велетні. Один із грибів заважив 1 кілограм 117 грамів, вага іншого становила 985 грамів.
За словами Стріли, настільки великих грибів їй досі знаходити не доводилося.
"Це найбільші гриби в моєму житті", – розповіла вона.
Жінка давно захоплюється збиранням грибів і добре знає місцеві ліси. Як і багато досвідчених грибників, має свої перевірені місця для тихого полювання. Однак цього разу врожай виявився настільки щедрим, що весь "улов" навіть не вдалося одразу вмістити в кошик і пакети.
"Я від переляку не знала, якого гриба зривати першим і куди їх класти", – жартує грибниця.
Як зазначає видання, схоже, вересневі ліси Любешівщини цього року справді мають чим здивувати грибників. А десять велетенських грибів, знайдених Оксаною Стрілою, стали яскравим підтвердженням щедрості місцевого лісу.
Розпал сезону збирання грибів
У вересні на Поліссі та Волині фіксують рекордні врожаї грибів, наприклад, у Маневицькому районі жінка знайшла 155 білих грибів за один похід.
Серед цих грибів були як великі екземпляри, так і молоді грибочки.
Також у лісі поблизу Маневичів на Волині знайшли білий гриб вагою майже два кілограми.