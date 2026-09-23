Ігнат зізнався, що саме в атаках реактивних 'Шахедів' виявилося найбільш неочікуваним

Росія уже запустила по Україні 7700 реактивних дронів.

Усі розуміли, що загроза застосування Росією реактивних дронів існує, але було не очікувано, що вона запустила їх одразу в масове виробництво. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, інформація про "Бандеролі" і реактивні "Шахеди" була у відкритому доступі.

"І всі були не те, що не готові, адже розуміли, що є така загроза. Але у всіх експертів не було розуміння і бачення, що Росія може в таких масштабах використовувати реактивні "Шахеди". Адже це дуже дорога річ, бо там один двигун коштує від 20-25 тисяч доларів і до 50 тисяч", - розповів Ігнат.

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За його словами, в них є складові з Європи, США, Китаю. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ зазначив, що Росія реактивні дрони запускає фактично з конвеєра, бо знаходять уламки, де запчастина випущена в Європі буквально два тижні тому.

Ігнат каже: було не очікувано, що Росія почне масштабувати виробництво, бо фактично йдеться про крилату ракету. Він розповів, що ворог вже застосував для ударів по Україні 7700 реактивних дронів, зокрема у червні - 350, у липні - 1500, у серпні - 2850, а у вересні вже застосовано 1900.

"Це свідчить про те, що противник не зупиняється і знаходить можливості закуповувати реактивні двигуни та інші комплектуючі і збирати дрони на території РФ. Близько половини "Шахедів" зараз є реактивними БПЛА",- наголосив він.

Чим особлива атака 23 вересня

Говорячи про сьогоднішню атаку, Ігнат зазначив, що відсоток збиття доволі високий, але все ж влучання є в різних локаціях.

"Вищий результат мати заважають обставини, зокрема, погодні умови, які погіршуються, – туман, хмарність. Це ускладнює роботу засобів, які залежать від примх погоди", - додав він.

За його словами, за ніч 23 вересня противник застосував понад 150 засобів повітряного нападу – в основному це звичайні "Шахеди", були також реактивні і "Бандеролі". Ігнат зазначив, що з 18-ї години 22 вересня станом на 8-му ранку було запущено близько 85 дронів з реактивними двигунами.

Перехоплювачі для реактивних "Шахедів"

Представник Повітряних сил не зміг сказати, коли саме будуть уже працювати українські перехоплювачі реактивних дронів, але, зазначив, зараз усе робиться для того, щоб знайти рішення, котре б нівелювало шанси ворога здобувати успіх за допомогою реактивних БПЛА різних типів.

За його словами, такі перехоплювачі не просто зробити, оскільки ми перші в світі маємо винайти таку зброю винайти і поставити її у великих масштабах Силам оборони.

"Вже чули, що є результати, є перехоплення. Повітряні сили надали б усі майданчики, щоб допомогти виробникам і державі перевірити такі перехоплювачі у бою", - підкреслив він.

За даними Ігната, збиття звичайних "Шахедів" сягає 90%, а реактивних – лише близько 60%, бо в нас недостатньо засобів перехоплювати їх при щвидкості 400 км на годину і на висоті до 8000 тисяч метрів.

Атака дронів на Київ

Як повідомляв УНІАН, у Києві під ранок 23 вересня внаслідок російських ударів виникли пожежі в кількох районах, призупинила рух міська електричка.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога сталося загоряння на території транспортного підприємства. Також, за його словами, у Голосіївському районі виникла пожежа у складських приміщеннях. Крім того, є влучання безпілотників у 2 автозаправні станції. Також БПЛА впав на чотириповерховий бізнес-центр.

За даними Кличка, постраждали 8 людей. Один чоловік у лікарні помер.

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