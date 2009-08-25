Міноги нападають на людей у Балтійському морі

Міноги (Petromyzontidae) - ті самі змієподібні "риби", які в смаженому, копченому чи маринованому вигляді вважаються у людей ласощами, - як виявилось, самі не проти поласувати Homo sapiens, повідомила в понеділок німецька газета Luebecker Nachrichten.

Це не газетна "качка" і не сценарій фільму жахів, а цілком реальний факт, вірніше, факти, які в різних ЗМІ на німецькому узбережжі Балтійського моря вже підтвердили постраждалі, очевидці, місцеві рибаки та науковці.

Шістдесятирічний Норберт Денеф розповів газеті, що минулого тижня він поплив досить далеко в морі і приліг "відпочити на спині" перед тим як повертатися.

"Раптом я відчув біль уколу, потім укус і інстинктивно схопився за хворе місце. Рука намацала щось довге і слизьке, воно якось прилипнуло до моєї спини і не хотіло відриватися", - змалював свою першу зустріч з "морським вампіром" Денеф.

Він зізнався, що від страху мало не захлинувся, але все-таки насилу відірвав "щось" і швидко поплив до берега, проте був знову атакований вже в ліву ногу.

Місцеві рибаки оглянули залишені на спині і нозі рани і дружно заявили, що це "швидше за все була велика морська мінога (німці її називають дев’ятиглазом - Neuenfuge)". Вони заспокоїли потерпілого, запевнивши, що міноги не отруйні, тож термінових заходів приймати не треба.

Але в цьому, як вважають медики, рибаки не зовсім мають рацію. Ряд видів цих нижчих хребетних паразитують на великих рибах, харчуючись їх кров`ю і м`язами. Виділення щокових залоз міноги надходять до рани жертви, щоб перешкодити згортанню крові, викликати руйнування червоних кров`яних тілець і розпад тканин. Отже до лікаря навіть з невеликими укусами звертатися треба.

Газета пише ще про кілька випадків неприємних зустрічей тутешніх купальщиків із зголоднілими міногами. 45-річний чоловік заявив про напад на нього в морі "приблизно метрової змієподібної істоти", від якої він, щоправда, досить швидко звільнився, оскільки відплив недалеко від берега.

Менше пощастило 14-річному хлопчикові, як розповіла газета Bild: "кровожерне щось" так встигло всмоктатися в його ногу, що видалити паразита вдалося тільки в лікарні.

ЗМІ попереджають, що випадків нападу на людей у балтійських водах може стати більше, оскільки, за їх даними, "борці за довкілля випустили в море неподалік Гамбурга безліч личинок занесеного в Червону книгу дев’ятиглаза, наперед не з`ясувавши, чи вистачить на всіх риби, що є тут". Інакше "врятовані міноги" почнуть полювати за плавцями, побоюються місцеві оглядачі.

РІА "Новости"

