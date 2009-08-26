У Києві зіткнулись два автобуси і автомобіль: семеро поранених

Семеро осіб постраждали у результаті ДТП у Києві. Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, вчора о 19:25 на проспекті Перемоги, на шляхопроводі через Кільцеву дорогу, водій автобуса “МАЗ-103-060”, рухаючись у напрямку станції метро “Житомирська”, не витримав безпечні швидкість і дистанцію та допустив зіткнення з автобусом “Iveko-35С13”, що рухався попереду в попутному напрямку. Після чого автобус “Iveko” скоїв зіткнення з автомобілем “ГАЗ-33023”, що стояв у другій смузі руху під час аварійної зупинки. На момент скоєння аварії в салоні автобуса “МАЗ” перебувало п`ятеро пасажирів, а в автобусі “Iveko” знаходилось 16 пасажирів.

Унаслідок автопригоди семеро пасажирів автобуса “Iveko” отримали тілесні ушкодження.