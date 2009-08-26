Сина екс-депутата Савицького оголосили в міждержавний розшук

Міліція оголосила в міждержавний розшук сина екс-депутата Валентина САВИЦЬКОГО Олександра за звинуваченням у скоєнні ДТП, під час якого загинула людина.

Про це УНІАН повідомили в МВС України.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня 2008 року 23-річний О.Савицький, перебуваючи за кермом автомобіля «Лексус», на розі Столичного шосе і проспекту Науки, проігнорувавши заборонний сигнал для проїзду, вчинив зіткнення з автомобілями «Шевроле» і «Деу», внаслідок чого пасажирка «Шевроле» загинула.

9 серпня рішенням суду він був оголошений в розшук.