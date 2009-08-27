За кращий репортаж з ралі журналісту на два дні дадуть Porsche Cayenne

Ралійна команда «Оптима Лізинг Україна» і ТМ «SIXT» оголосили конкурс для журналістів, що висвітлюють участь української команди у ралі серія Дакар «Шовковий шлях».

Про це УНІАН повідомили члени команди «Оптима Лізинг Україна».

До участі в конкурсі прийматимуться роботи, надіслані в електронному вигляді з 27 серпня по 30 вересня на адресу pr@ol.com.ua.

Кількість робіт, надісланих від одного учасника, не обмежено. Переможцями стануть журналісти, які найбільш активно і оригінально висвітлюватимуть новини команди «Оптима Лізинг Україна» на ралі серії Дакар «Шовковий шлях».

Переможців конкурсу буде обрано учасниками команди після приїзду з ралі серії Дакар «Шовковий шлях» у другій половині вересня. Одного журналіста буде обрано командою серед регіональних ЗМІ, одного - серед центральних (включаючи телевізійних і радіожурналістів).

Переможці конкурсу будуть нагороджені призом від ТМ «SIXT» і матимуть можливість провести вікенд за кермом позашляховика преміум-класу: на вибір - Range-Rover або Porsche Cayenne. Переможці зможуть використовувати автомобіль з особистою метою - з`їздити до моря, в гори або просто відвідати друзів або батьків. Компанія не обмежуватиме пробіг Україною і компенсує витрати на паливо і страхування. У разі необхідності, на час поїздки переможцям буде безкоштовно надано особистого водія, відзначають організатори конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, команда «Оптима Лізинг Україна» візьме участь у ралі серія Дакар «Шовковий шлях» з 5 по 13 вересня 2009 р., яке проходитиме територією Росії, Казахстану і Туркменістану - від Казані до Ашхабаду. Загальна довжина маршруту становить 4,5 тис. км., з яких понад три тисячі учасникам ралі доведеться подолати бездоріжжям.