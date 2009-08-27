ДТП на Полтавщині: громадянин ФРН переїхав власну дитину

26 серпня, близько 14.00, у селі Поповка Миргородського району Полтавської області сталося ДТП, в якому 37-річний чоловік, керуючи мікроавтобусом Renault Master, здійснив наїзд на власну дочку, 2006 року народження.

Як повідомляє прес-служба ГУ МНС у Полтавській області, дитина одержала смертельну травму. Чоловік є громадянином Німеччини і проживає в Лейпцигу.

За даними прес-служби, чоловік виїжджав на мікроавтобусі з двору заднім ходом і не побачив своєї дочки, яка гуляла на вулиці. Дівчинка дістала тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми і від одержаних ушкоджень померла в реанімаційному відділенні Миргородської центральної районної лікарні.