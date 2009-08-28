40 тисяч тонн фосфорної кислоти потонули в Індійському океані

Біля узбережжя Мадагаскару затонуло турецьке вантажне судно з 40 тисячами тонн небезпечних хімікатів. На борту були 23 людини, всіх вдалося врятувати. Проте проблема полягає в тому, що якщо фосфорна кислота потрапить у воду, то це заподіє непоправну шкоду навколишньому середовищу, передає ІТАР-ТАСС.

Державний телеканал Мадагаскару повідомив, що 285-метрове судно подало сигнал SOS, перебуваючи лише за 3 кілометри від південного узбережжя Мадагаскару. Проте берегові служби острова дізналися про те, що сталося від сусіднього французького острова Реюньон.

За даними ІТАР-ТАСС, яке посилається на повідомлення представників місцевої влади судно "Гюльсер Ана" потрапило в сильний шторм. Незважаючи на важкі погодні умови, мадагаскарські рятувальні служби благополучно евакуювали екіпаж.

Причина затоплення судна поки що невідома. Однак за повідомленнями ЗМІ, перед катастрофою піднявся густий дим.

Влада Мадагаскару створила спеціальний кризовий комітет з вирішення питання із затонулим судном і його небезпечним вантажем. У разі, якщо ємності з фосфорною кислотою ушкоджені, то дія вмісту буде смертельною для флори й фауни найближчих вод.