На Чернігівщині мисливець поранив жінку, сплутавши її з... зайцем

На Чернігівщині мисливець поранив в обличчя жінку. Він заявляє, що сплутав її з зайцем.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків Управління МВС в Чернігівській області, надзвичайний випадок трапився у селі Сибереж Ріпкинського району.

30-річна жителька Чернігова приїхала у гості до родичів. Увечері вона вирішила зателефонувати чоловіку, а оскільки в будинку був дуже поганий зв`язок, то вона вийшла на город. Спілкуючись по телефону, молода жінка побачила, як по дорозі за городом їде мопед. Щоб не привертати зайвої уваги, вона присіла і продовжувала розмову по телефону. Але мопед спинився неподалік та почав світити фарою у її бік. Потім пролунав постріл.

Як розповів пізніше 49-річний житель Чернігова, увечері того дня він повертався з полювання. І вже під`їжджаючи до села побачив, що в траві щось відблискує. Він вирішив, що у кущі причаївся заєць (хоча, як стверджують мисливці, у зайця очі не блищать, тому його й називають "косим").

Чоловік дістав з чохла рушницю, зарядив її та вистрілив. Почувши крик, мисливець підбіг на місце і побачив жінку із закривавленим обличчям. Чоловік злякався, адже він був впевнений, що стріляє в зайця. Він допоміг постраждалій підвестися і повів її до родичів. Вони затримали мисливця та викликали міліцію. Співробітники міліції вилучили зброю, набої та мопед чоловіка, а його доставили до райвідділу.

Наразі жінка перебуває на лікування в одній з міських лікарень Чернігова, стан її здоров`я стабільний. Але в голові постраждалої залишається ще 14 шротин.

Слідчий відділ Ріпкинського РВ збирає матеріали для порушення кримінальної справи. Слідство триває.