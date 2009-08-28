СБУ: якщо суддя-колядник хоче війни, він її отримає

Позовами до Президента України та засобів масової інформації колишній суддя Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ провокує порушення проти нього ще однієї кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні журналістам у Львові.

«Так звані заяви екс-судді ЗВАРИЧА – ніщо інше, як подальша дискредитація самого себе, що «натягує» на додаткову кримінальну справу. Не треба брати хабарі і влаштовувати на рівні судової влади хабарні піраміди. Якщо він це забув, то ми йому у суді ще раз покажемо всі 36 епізодів, де він брав хабарі і принижував власних співробітниць», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Звертаючись до журналістів, голова СБУ сказав: «Так і передайте йому: «Бандитам – тюрми!». Нехай припинить свої заяви і відповідає на запитання слідчих. Його місце у тюрмі!».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

Нині І.ЗВАРИЧ перебуває під вартою.

У серпні екс-суддя подав позов про захист честі та гідності до газет «Високий замок», «Факти», «Експрес», «Сегодня». Крім того, І.ЗВАРИЧ подав два позови до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу його вказівок Генеральній прокуратурі та Вищій Раді юстиції, які стосувалися екс-судді.