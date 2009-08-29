Журналіст, який жбурнув черевики в Буша, вийде з в'язниці достроково

Термін ув`язнення іракського журналіста Мунтадара Заїді, який пожбурив черевиками в Джорджа Буша під час його візиту до Іраку, скорочений ще на три місяці. Про це Associated Press повідомив військовий прокурор Карім Ас-Сухарі. За його словами, М.Заїді буде звільнений 16 вересня ц.р.

У середині лютого, нагадує РосБізнесКонсалтинг, в Іраку відбувся судовий процес над М.Заїді, який в грудні 2008 р. один за одним кинув в американського лідера обидва свої черевики: у східній традиції це демонстративно образливий жест, - додатково обізвавши президента "собакою". Дж.Буш ухилився, а охорона вивела журналіста з залу.

М.Заїді засудили до трирічного ув’язнення. У квітні ц.р. термін був скорочений до одного року.

Інцидент дістав широкий суспільний резонанс, інтернет відразу наповнили ігри, що пропонували влучити черевиком як у Дж.Буша, так і в інших політичних діячів. Метання черевиків хвилею прокотилося по різних країнах як засіб виявити невдоволення політиком.

За легендарні черевики саудівський шейх пропонував 10 млн. доларів. Проте представники іракської поліції повідомили, що взуття знищили ударом водяної гармати, запідозривши, що в черевиках може бути вибухівка.