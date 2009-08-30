Почалися змагання з раллі між збірною ДАІ та журналістами
11:53, 30 серпня 2009Разное
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Повідомлення зі Львова
Сьогодні у Львові відбудуться змагання з авторалі між збірною Державтоінспекції України та збірною львівських журналістів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, організаторами змагань виступили Департамент ДАІ МВС України та компанія Renault.
Учасники змагань, серед яких також будуть юні інспектори руху з Донецька та Львова, виконуватимуть фігури маневрування, демонструватимуть вправність усунення поломок в автомобілях, а також здаватимуть усні тести з правил дорожнього руху.
Організатори авторалі зазначили, що у цьогорічних змаганнях беруть участь багато жінок-журналісток.
Змагання розпочнуться о 12.00 на центральному проспекті Львова – проспекті Свободи.
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