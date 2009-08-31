У двох округах Каліфорнії оголошений надзвичайний стан

Губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер оголосив надзвичайний стан в округах Лос-Анджелес і Монтерей, передає агентство Reuters. Причиною такого рішення стало посилення лісових пожеж, які охопили територію вже кількох десятків квадратних кілометрів і поширюються далі. Влада наказала евакуюватися сотням мешканцям будинків району Ла Канада, розташованого на північній околиці Лос-Анджелеса і власникам численних ранчо в околицях.

Попри значні зусилля сотень пожежних, вогонь не вщухає. Поряд з приватними будинками, під загрозою опинилася лабораторія НАСА, що займається розробкою двигунів для космічних апаратів, а також кілька розташованих на горі Вілсон дорогих передавачів теле- і радіосигналів і сигналів служб екстреного реагування.

Пожежі, що охоплюють велику територію американського штату Каліфорнія, - звичайне явище для цих місць. Невисокий, напівсухий чагарник, що становить основну частину рослинності цього штату, поля, вкриті висохлою травою, вкупі із спекою і вітром сприяють тому, що кожного року в різних районах штату відбуваються сильні пожежі, які швидко поширюються на значні відстані.

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