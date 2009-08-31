Заступник мера просить надсилати йому фотки ям на дорогах

Черкаська влада закликає жителів міста повідомляти про ями на дорогах для їх оперативного усунення.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник мера Черкас Андрій ДЗЮБА, кожен житель Черкас може долучитися до вирішення проблеми з ямами на дорогах і прискорити процес їх усунення. Для цього потрібно сфотографувати вибоїни і надіслати фото на адресу на інтернет-щоденника А.ДЗЮБИ.

Віднині комунальні служби мають змогу оперативно залатувати ями на дорогах за допомогою спеціальної машини – рециклера. В Черкаському міськвиконкомі вже працює оперативна група, яка відстежує появу таких ям, і коли вона назбирає інформацію про десяток ям, на їх місце виїде машина й оперативно їх залатає.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаському міськвиконкомі, торік подібним чином співпрацював з жителями міста міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ. Мер закликав надсилати на адресу його інтернет-щоденника фото з відкритими люками на автодорогах та тротуарах. Результатом акції стало оперативне закриття всіх каналізаційних люків.