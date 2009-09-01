Причиною лісових пожеж в Греції назвали осине гніздо

Грецькі слідчі стверджують, що масштабні лісові пожежі в період з 21 по 24 серпня в афінських передмістях, почалися через спробу місцевого селянина підпалити осине гніздо.

За даними державного телебачення, слідство дійшло висновку, що пожежа почалася на полі в селі Грамматіко на північний схід від Афін. Там було знайдене обгоріле осине гніздо, а поряд з ним - кілька порожніх пляшок з-під горючої рідини.

Господар поля на допиті заявив, що не підпалював осине гніздо. Він також заперечував, що пожежа почалася саме з цього місця. Питання про те, чи будуть пред`явлені селянинові офіційні звинувачення, залишається відкритим. Ім`я підозрюваного не уточнюється.

За останніми даними, пожежі знищили більше 20 тисяч гектарів лісу і пошкодили більше 200 будинків в Аттиці, центральній грецькій області. 24 серпня, через загрозу поширення вогню в східних передмістях Афін почалася масова евакуація людей.

Пожежі були погашені тільки 24 серпня. У боротьбі з вогнем брали участь близько 500 грецьких пожежників і близько 300 військовослужбовців. Допомогу Греції у вигляді фахівців і техніки надали Росія, Франція, Італія, Австрія, Кіпр і Туреччина.

Лента.ру