У Запоріжжі згодні збудувати православний храм у вигляді корабля

У Запоріжжі планують створити православний храм у вигляді корабля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату, ідея створення такого незвичайного храму належить всесвітньо відомому мандрівникові Федору КОНЮХОВУ, який днями побував у Запоріжжі і 30 серпня після літургії і молебна у Свято-Покровському кафедральному соборі за ініціативою єпископа Запорізького і Мелітопольського ЙОСИПА зустрівся з прихожанами.

Ф.КОНЮХОВ розповів про те, що він «вже давно виношує ідею проектування і будівництва православного храму у формі корабля. Владика ЙОСИП гаряче підтримав цю ідею і запропонував співпрацю Запорізької єпархії, щоб подібний храм було створено у Запоріжжі", - повідомили в прес-службі єпархії.