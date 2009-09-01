У Німеччині відкрився музей радянських і російських військ

"Червона зірка" – так називається музей, який відкрився 1 вересня в німецькому місті Вюнсдорфі, в приміщеннях, де раніше розташовувався штаб групи радянських (згодом - російських) військ у Німеччині, повідомляє Deutsche Welle. Його організатори пропонують відвідувачам познайомитися з "цікавою і неупередженою" експозицією, що охоплює період з 1945 по 1994 роки.

На території, раніше закритій для місцевого населення, були не тільки казарми, але й школи, дитячі садки та магазини для сімей 45 тисяч радянських військовослужбовців в районі Вюнсдорфа.

Інтерес до подій, які відбувалися за високою огорожею, дуже великий, повідомив в інтерв`ю газеті Mаrkische Oderzeitung один з ініціаторів створення музею, колишній офіцер армії НДР Ханс-Альберт Хоффман (Hans-Albert Hoffman). Тепер він водить екскурсії. Особливу популярність, за словами Хоффмана, мають екскурсії по бомбосховищу. Серед відвідувачів - як місцеві жителі, так і ті, хто раніше тут служив.

За словами голови правління музею Олександра Фурса, за 49 років на території Німеччини пройшли службу більше 8,5 мільйонів радянських військових, серед яких - льотчики-аси Кожедуб і Покришкін, а також лідер КПРФ Зюганов. В одній з середніх шкіл Групи радянських військ у Німеччині (ГРВН) вчився Володимир Висоцький, а колишній соліст ансамблю пісні і танцю ГРВН Лев Лещенко пізніше прославився на всю країну.

Музей має в своєму розпорядженні багато експонатів. Планується також створити відеоархів, що розповідає про історію Групи за весь час її перебування в Німеччині. Повністю експозиція буде обладнана до 2011 року. Частину коштів на її створення - 10 тисяч євро - виділив, за словами Ханса-Альберта Хоффмана, російський концерн-монополіст "Газпром".