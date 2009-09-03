Затримали мисливців, які розпочали сезон полювання на дві години раніше

На Рівненщині затримали двох мисливців, які розпочали сезон полювання на дві години раніше.

Як повідомив УНІАН заступник начальника відділу обласного управління лісового та мисливського господарства Микола ЯЦИК, з початку сезону полювання на пернату дичину на Рівненщині працює 83 мобільні групи у складі працівників державної лісової охорони, екологічної інспекції, єгерів і міліціонерів. Вони уже виявили 14 випадків порушень правил полювання і вилучили десять одиниць вогнепальної зброї.

Зокрема, на Хрінницькому водосховищі, що в Демидівському районі, затримано двох мисливців, які розпочали полювання на кілька годин раніше, ніж було дозволено. Кожен з них заплатить штраф у розмірі 340 гривень.

Як зауважив М.ЯЦИК, найпоширеніше серед порушень - відсутність дозволу на полювання на дичину, а без нього мисливець вважається браконьєром.