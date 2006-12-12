На автошляху Київ-Чоп знову сталося зіткнення маршрутки та вантажівки

На Рівненщині, біля с.Самостріли Корецького району, на автошляху Київ-Чоп сталося зіткнення вантажного автомобіля та маршрутного таксі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало шестеро осіб (водій вантажівки та пасажири маршрутного таксі), яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

Всього за добу на території країни зареєстровано 113 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 18 осіб та 135 - травмовано.

Нагадаємо, що вчора внаслідок зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою на автошляху Київ-Чоп постраждали також 6 чоловік.