Сьогодні українці стартують на ралі «Шовковий шлях»

Раллійна команда «Оптима Лізинг Україна» успішно пройшла адміністративні і технічні перевірки до раллі серії Дакар «Шовковий шлях».

Як повідомили УНІАН у прес-службі команди, всі автомобілі допущено до старту, який відбудеться сьогодні, 5 вересня, у Казані (РФ).

Процедура перевірок, що проводиться співробітниками французької фірми Amaury Sport Organisation (ASO), розтягнулася практично на весь учорашній день. Як прокоментували організатори, більшість маршалів мають досвід роботи на раллі Дакар, тому процедура перевірки була досить жорсткою і тривалою, відповідно до регламентних вимог ASO.

Адміністративні перевірки проходили на території готелю «Рив’єра» у Казані. Адміністратор команди Олег ЧЕРНОВ повідомив, що організатори досконально перевіряли об’ємний пакет особистих документів учасників, а також пакет документів на транспортні засоби. Водії автомобілів і позашляховиків повинні мати дійсне водійське посвідчення, дозвіл на участь у гонках за кордоном і Міжнародну ліцензію FIA водія/учасника 2009, відзначив О.ЧЕРНОВ. Також жорстким перевіркам була піддана документація для проходження митниць країн-учасниць. Медичний блок, за словами О.ЧЕРНОВА, складався здебільшого з перевірки особистих даних на випадок непередбачених обставин. Наприкінці адміністративної перевірки учасникам було видано комплект обладнання для навігації і зв`язку.

Технічні перевірки автомобілів проходили на території «Татнефть Арени», а остаточний етап - безпосередньо на Льодовій арені, яку спеціально з цього приводу було покрито спеціальною підлогою.

О.ЧЕРНОВ відзначив, що, насамперед, перевірялися технічний стан автомобілів та їх відповідність стандартам ASO і FIA. Особливу увагу приділялося комплектації автомобілів і наявності спеціального рятувального обладнання для безпеки – це традиційні вимоги до автомобілів, що беруть участь у Дакарі.

«Перевірку пройшли всі автомобілі, заявлені командою «Оптима Лізинг України». Після перевірки українські машини було розміщено на території Закритого Парку, увійти до якого ми зможемо тільки за 30 хвилин до старту етапу Супер Спешиал 5 вересня», - повідомив О.ЧЕРНОВ.

Довідка УНІАН. Раллі серії Дакар «Шовковий шлях» пройде з 5 по 13 вересня територією Росії, Казахстану і Туркменістану під егідою Міжнародної автомобільної федерації за співпраці з французькою фірмою Amaury Sport Organisation (ASO) - організатором позашляхового марафону «Дакар».

Команда «Оптима Лізинг Україна» – єдина українська команда, що бере участь в раллі Дакар, створена у травні 2007 року для участі у марафоні «Лісабон - Дакар 2008». Засновник команди - Вадим НЕСТЕРЧУК, директор компанії «Оптима Лізинг».