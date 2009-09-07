У другий день раллі «Шовковий шлях» українські гонщики прийшли 24-ми

В неділю на другому етапі раллі серії Дакар «Шовковий шлях» бойовий Mitsubishi команди «Оптіма Лізинг Україна» прийшов до фінішу 24-м.

Як повідомили УНІАН в прес-службі української команди, гонщики стартували вранці з майданчика біля «Татнефть арени» в Казані і фінішували в місті Бугуруслан.

Перші місця сьогодні розділили між собою представники команди Volkswagen. Чемпіон Дакара 2009 Нассер Аль АТТІЯХ зі своїм екіпажем прийшов першим за 1 годину 10 хвилин і 15 секунд. Іспанець Kaрлос ЗАЙНЦ не далеко відстав від свого партнера по команді, пройшовши ділянку за 1 годину 13 хвилин 08 секунд. Замкнув трійку лідерів Марк МІЛЛЕР, який відстав від лідера на 4 хвилини і 20 секунд.

За словами засновника команди «Оптіма Лізинг Україна» і першого пілота Вадима НЕСТЕРЧУКА, вони з Валерієм СУББОТОЮ показали відмінний час – 1 годину 39 хвилин і 17 секунд.

«Ми проїхали сьогодні цікаву спецділянку завдовжки 141 км, велика частина якої пролягла по трасі Санкт-Петербург - Пекін, що будується. Покриття було в основному з уторованої глини. Тому їхати можна було досить швидко - середня швидкість становила 130-150 км на годину. Не скажу, що ми особливо втомилися сьогодні, більше розігрілися перед завтрашнім днем. Але було досить складних шматків траси, де швидкісні ділянки раптово уривалася ямами або вибоїнами. В один з таких моментів ми, набравши швидкість, потрапили на невеликий трамплін. Автомобіль на якусь мить відірвався всіма колесами від землі. Але все обійшлося – відмінно спрацювали амортизації і важка задня частина джипа, завантажена пальним, допомогла мені утримати автомобіль. Було так само кілька складних по навігації місць, де схожі один на одного другорядні дороги збили з пантелику не одного учасника», – сказав В.НЕСТЕРЧУК.

«А в цілому розчарувань від першого дня немає. Автомобіль поводиться відмінно. Зараз команда веде підготовку до завтрашнього етапу», – додав він.

У сьогоднішньому змаганні вантажівок, упевнену і красиву перемогу отримав Gerald De Rooy на автомобілі IVECO. Молодший представник легендарної династії пройшов ділянку за 1 годину 22 хвилини. Всього на 12 секунд відстав від нього чинний чемпіон Дакар Володимир ЧАГІН.

Марко ПІАНА, який виступає за Україну у складі команди «Оптіма Лізинг Україна», прийшов 17-м, відставши від лідера перегонів на 48 хвилин.