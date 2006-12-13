СБУ заперечує радіоактивне забруднення в Рівному

СБУ заперечує наявність великої кількості радіоактивної речовини у Рівному.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, «мова може йти про кілька грамів (менше 10) цезію-137».

Як зазначили в СБУ, це стандартна норма хімічного елементу, який використовується у промисловості.

За інформацією співробітників СБУ, така кількість зазначеного радіоактивного елементу не може нести загрози місцевості та людям.

Крім того, як зауважили в СБУ, ніякого радіоактивного сліду зараження зовнішнього середовища, де було знайдено цезій-137, немає. У місці зберігання цих речовин ведеться контроль.

Тим не менше, слідством щодо виявлення у сторонніх осіб зазначеної речовини займаються органи прокуратури.