У Житомирі під час лобового зіткнення двох тролейбусів травмовано десятеро людей

У м. Житомир по вул. Київській сталось лобове зіткнення двох тролейбусів та вантажно-пасажирського мікроавтобуса "Мерседес" (без пасажирів). В результаті дорожньо-транспортної пригоди з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано 10 осіб (водій тролейбуса та 9 пасажирів) до травматологічного відділення міської лікарні м. Житомир.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина ДТП - порушення водієм маршрутного таксі правил дорожнього руху та зникнення з місця пригоди.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Житомирській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 129 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 13 осіб та 145 - травмовано.