Київ може стати культурною Меккою європейського масштабу?

Лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК переконаний, що Київ у майбутньому може стати культурною Меккою. Про це він заявив після вручення йому нагороди VI Міжнародного фестивалю жіночих монодрам «Марія» «За значний внесок у мистецтво», повідомили УНІАН у прес-службі ГО «Новий Київ».

Вчора, 23 вересня, в Національному академічному театрі імені Івана Франка відбулося відкриття VI Міжнародного фестивалю жіночих монодрам «Марія». Це єдиний фестиваль моновистав актрис міжнародного рівня, який проходить в Україні. Традиційно ця значна в культурному житті столиці й не лише подія присвячується знаменній даті української або світової культури. Цього року фестиваль приурочено до 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя.

На традиційній презентації для преси Народна артистка України Лариса КАДИРОВА, головний організатор «Марії», відзначила людей, які зробили внесок у те, щоб щорічне свято мистецтва відбулося. Разом із Миколою ЖУЛИНСЬКИМ, Павлом МОВЧАНОМ, Богданом СТУПКОЮ Золотий кулон «Марія» «За значний внесок у мистецтво» було вручено З.ШКІРЯКУ, лідеру «Нового Києва».

«Наша команда дійсно взяла активну участь у тому, щоб цього року фестиваль «Марія» відбувся й пройшов на високому рівні, - роз`яснив ситуацію З.ШКІРЯК. - Ми вважаємо, що Київ у майбутньому може стати культурною Меккою. Можливо, поки не світового масштабу, але європейського так точно. Потенціал для цього колосальний. І київська влада повинна бути, свого роду, продюсером мистецтва. Тоді в столиці будуть десятки культурних подій подібних до цієї. Показово, що жоден із київських чиновників не спромігся прийти на фестиваль, а вже тим більше його підтримати», - підкреслив він.

У рамках фестивалю пройде й міжнародна конференція, присвячена дослідженню творчості М.Гоголя. На ній З.ШКІРЯК виступить із доповіддю на тему «Глобальний Гоголь».