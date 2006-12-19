ІСД, СКМ і Інтерпайп стали основними інвесторами “Дитячої лікарні майбутнього”

Бізнес-групи ІСД, СКМ та “Інтерпайп” взяли на себе найзначніші фінансові зобов`язання щодо інвестування в будівництво і оснащення “Дитячої лікарні майбутнього”.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному добродійному фонді “Україна-3000”, про свій намір перерахувати кошти в будівництво лікарні представники бізнес-груп заявили під час чотиригодинного добродійного марафону, що відбувся 17 грудня.

За інформацією добродійного фонду, в ході Всеукраїнського добродійного марафону було зібрано 242 млн. 954 тис. грн. (бюджет проекту – 600 млн. грн. – УНІАН).

Найбільші інвестиції (в цілому приблизно 80% зібраних під час телемарафону коштів – УНІАН) пообіцяли внести: Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» - 75 млн. 750 тис. грн; Всеукраїнський добродійний фонд СКМ «Розвиток України» – 64 млн. 640 тис. грн.; Корпорація «Інтерпайп» – 50 млн. 500 тис. грн.

Крім того, про свій намір профінансувати реалізацію даного проекту заявили: банк «Фінанси і кредит», ХК «АвтоКрАЗ» і фармацевтична компанія «Артеріум» – 10 млн. 100 тис. грн; народний депутат Борис КОЛЕСНИКОВ – 7 млн. 575 тис. грн; АКБ «Трансбанк» – 5 млн. 050 тис. грн; Джеймс ТІМЕРТЕЙ – 5 млн. 050 тис. грн; ЗАТ «Донецьксталь-Металург» – 750 тис. грн. Крім того, в ході марафону зафіксовані два великі анонімні пожертвування – на 15 млн. 150 тис. грн. і на 5 млн. 050 тис. грн.

Довідка УНІАН. Створення Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини («Дитячої лікарні майбутнього» в Києві) передбачено постановою Кабміну №722 від 25 травня 2006 р. і пунктом №17 Універсалу національної єдності.

Реалізація проекту створення «Дитячої лікарні майбутнього» в Києві почалася 16 березня цього року. Планується, що лікарня буде побудована за три роки. Бюджет - 600 млн. грн. Передбачається, що це буде найбільший добродійний проект в історії України. У цій лікарні передбачається лікувати дітей від хвороб, які зараз в Україні не лікуються.