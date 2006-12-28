Командувач Чорноморським флотом виступив на новорічному вечорі

Командувач Чорноморського флоту Російської Федерації адмірал Олександр ТАТАРІНОВ сподівається на подальше зміцнення у 2007 році відносин між флотами та народами України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі-привітанні на святковому новорічному вечорі в командуванні ВМС України О.ТАТАРІНОВ висловив сподівання на поглиблення у наступному році відносини як між ЧФ РФ і ВМС України, так і „між нашими країнами і народами”.

За словами адмірала, він „дуже уважно” стежить за кожним виступом міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА, „і якщо вірно зрозумів його останній грудневий виступ”, то А.ГРИЦЕНКО „дуже високо оцінив діяльність Військово-Морських Сил України у 2006 році”.

Крім того, О.ТАТАРІНОВ знає від адміралів і офіцерів ВМС, що перед українським флотом стоять дуже відповідальні завдання на майбутній рік. У зв’язку з цим О.ТАТАРІНОВ побажав військовим морякам України і їхнім родинам всього найкращого.