У Баку вітер повалив головну Новорічну ялинку

У столиці Азербайджану стався курйозний інцидент. У центрі Баку впала найвища новорічна ялинка республіки. Причиною падіння лісової красуні став ураганний вітер. Відомо, що новорічна ялинка, встановлена на центральній площі "Азнафта", була заввишки 25 метрів. Виконавча влада азербайджанської столиці відзначає, що загалом у Баку було встановлено 20 новорічних ялинок, повідомляє Dni.ru.

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