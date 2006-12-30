Відколовся арктичний крижаний остров розміром з донецьке місто

На півночі Канади відкололась частина арктичного крижаного острова Еллесмер завбільшки 66 квадратних кілометрів, повідомляє “Німецька хвиля”.

Ця площа співставна з територією, яку займає район Манхеттен у Нью-Йорку або місто Костянтинівка Донецької області.

За оцінками науковців, наступного літа ця крижана маса може загрожувати кораблям та нафтовидобувним станціям у регіоні. Причиною розколу крижаного масиву, який почався ще минулого року, називають глобальне потепління.