Відколовся арктичний крижаний остров розміром з донецьке місто
10:16, 30 грудня 2006Разное
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Причина - у глобальному потеплінні
На півночі Канади відкололась частина арктичного крижаного острова Еллесмер завбільшки 66 квадратних кілометрів, повідомляє “Німецька хвиля”.
Ця площа співставна з територією, яку займає район Манхеттен у Нью-Йорку або місто Костянтинівка Донецької області.
За оцінками науковців, наступного літа ця крижана маса може загрожувати кораблям та нафтовидобувним станціям у регіоні. Причиною розколу крижаного масиву, який почався ще минулого року, називають глобальне потепління.
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