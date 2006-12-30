Тимошенко: жодний Безсмертний, Порошенко, Мороз чи Янукович не встигнуть зашкодити

Лідер БЮТ сподівається, що Президент ухвалить рішення про достроковий розпуск Верховної Ради

Київ. 30 грудня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухвалить рішення про достроковий розпуск Верховної Ради України.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в своїй статті «Мемуари одного року, або 12 миттєвостей з життя української політики», опублікованій в тижневику «Дзеркало тижня» (№50 (629) від 30 грудня 2006 р.).

«І ж сподіваюся, більше того — я впевнена, що Президент прийме правильне рішення. Нам потрібно змусити себе ковтати спільні образи і знаходити мужність, щоб разом протистояти викликам. І одного весняного дня знову буде записано касету із зверненням Президента про дострокові вибори до Верховної Ради. Я сидітиму в кабінеті Президента аж доти, доки вона не вийде в ефір, і жодний БЕЗСМЕРТНИЙ, ПОРОШЕНКО, МОРОЗ або ЯНУКОВИЧ не встигнуть зашкодити і зупинити процес», - відзначає Ю.ТИМОШЕНКО.

До цього у своїй статті лідер БЮТ розповіла, що в липні Президент, розмовляючи з нею, дедалі частіше порушував тему дострокового припинення повноважень Верховної Ради. «Вранці 3 серпня я була у ЮЩЕНКА, – розповідає Ю.ТИМОШЕНКО. - Ми говорили декілька годин, розглянули всі можливі варіанти розвитку ситуації. Нарешті Президент визначився. Парламент повинен бути розпущено і оголошено дострокові вибори. В наші штаби полетіла телефонограма: всі літні відпустки відміняються, розгортається повномасштабна виборча кампанія. Спільно складаємо текст звернення Президента України до українського народу. До секретаріату Президента заходить телевізійна група. Йде запис звернення. Касету везуть на вулицю Мельникова, в НТКУ, в просторіччі — УТ-1. О 19.00 текст звернення Президента повинні транслювати Перший національний і Українське радіо. О 19.00 — мовчанка. Ірина ГЕРАЩЕНКО, прес-секретар ЮЩЕНКА, повідомляє, що звернення буде о 19.30... 20.00... 21.00... 22.00... Пізно вночі ЮЩЕНКО повідомив, що вносить Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра».

Попри всі ці події, Ю.ТИМОШЕНКО вірить, що Президент усе ж зважиться на розпуск парламенту. «Дострокові парламентські вибори — це завдання наступного року. 2007-го. Того самого року, про який пізніше напишуть: це був рік, в якому Україна остаточно позбулася примар минулого і навіки стала на шлях демократії. Я вірю, що буде саме так».