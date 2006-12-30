Президент ветував закон про відповідальність за земельні самозахоплення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки».

Як повідомляє прес-служба глави держави, закон повернуто відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.

Президент вважає, що Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки», прийнятий Верховною Радою України 14 грудня 2006 року, не може бути підписаний з таких підстав.

Глава держави зазначає, що Законом пропонується підвищити адміністративну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та встановити кримінальну відповідальність за аналогічні дії, а також за самовільне будівництво на такій ділянці. Необхідність установлення кримінальної відповідальності за вказані дії не заперечується.

Проте на сьогодні адміністративна відповідальність як за самовільне зайняття земельної ділянки, так і за самовільне будівництво уже передбачена (статті 531 і 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення), нагадує Президент.

Однак, зауважує він, установлюючи злочинність зазначених дій, Закон не визначає критеріїв розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності, що призведе до конкуренції різних правових норм, неможливості однакового їх застосування, виникнення судових помилок, порушення прав людини і громадянина. Зокрема, за однакове правопорушення один громадянин нестиме адміністративну, а інший – кримінальну відповідальність.

Таким чином, пропонований Законом підхід до вирішення питання відповідності за самовільне зайняття земельних ділянок та самовільне будівництво на таких ділянках суперечить частині першій статті 24 Конституції України, яка проголошує рівність громадян перед законом, переконаний Президент.

За пропонованою редакцією частин другої і третьої статті 1971 Кримінального кодексу України самовільне зайняття земельної ділянки, що віднесена до категорії особливо цінних земель, карається більш м`яким покаранням, ніж самовільне зайняття земельної ділянки в межах, наприклад, охоронних зон. Глава держави вважає, що такий підхід не відповідає положенням статей 112 і 150 Земельного кодексу України, якими передбачено більш суворий режим охорони щодо земельні ділянки особливо цінних земель у порівнянні із землями охоронних зон.

Президент також зауважує, що назва статті 1971, якою пропонується доповнити Кримінальний кодекс України, не передає суті норм, які нею встановлюються. Зокрема, в тексті даної статті йдеться про кримінальну відповідальність за два види злочинів – самовільне зайняття земельної ділянки і самовільне будівництво на ній, в її ж назві йдеться тільки про самовільне зайняття земельної ділянки.

Виходячи з викладеного, з метою визначення критеріїв розмежування різних видів відповідальності, запобігання порушенню прав громадян Президент пропонує статтю 2 розділу І Закону викласти в такій редакції:

«2. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26 , ст. 131) доповнити статтею 1971 такого змісту:

«Стаття 1971. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво

1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, – карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель – карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

3. Самовільне будівництво будинків або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті, – карається штрафом від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

4. Самовільне будівництво будинків або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині другій цієї статті, або вчинене особою, раніше судимою за такий саме злочин або злочин, передбачений частиною третьою цієї статті, – карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

Примітка. Відповідно до цієї статті шкода, передбачена частиною першою цієї статті, визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України представник Президента України у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ.