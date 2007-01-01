Запроваджується новий порядок податку на купівлю-продаж нерухомості

З першого січня 2007 року набирає чинності 11 стаття Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, згідно з якою запроваджується новий порядок оподаткування операцій з купівлі-продажу нерухомості.

Відтепер нотаріуси при засвідченні угод про купівлю-продаж та обмін нерухомого майна зобов’язані виконувати функції податкових агентів, повідомляє “Німецька хвиля”.

Згідно з законом, у разі порушення правил нарахування чи сплати до бюджету податку з доходів фізичної особи нотаріуси нестимуть матеріальну відповідальність. 2005 року, після того, як ринок нерухомості був фактично паралізований через страйк нотаріусів, на цю статтю закону наклали мораторій до 2007 року. Нині ж подібна ситуація навряд чи повториться - завдяки роботі, яку провела Асоціація фахівців з нерухомості, вдалося прийняти такі поправки до закону, які вивели з поля оподаткування більш як 75% усіх угод, сказав в інтерв’ю “Німецькій хвилі” президент Асоціації Олександр БОНДАРЕНКО.

Оподатковуватися будуть об’єкти нерухомості, що перевищують 100 квадратних метрів. Як пояснює експерт, “якщо квартира - 110 квадратних метрів, то 100 ви продаєте без податків, і тільки на вартість 10 квадратних метрів ви платите податок у розмірі 1%”. Крім того, за словами О.БОНДАРЕНКА, саму процедуру нарахування податку тепер значно спрощено, на відміну від заплутаних складних формул, що пропонувалися два роки тому.